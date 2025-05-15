أعلن رئيس لائحة "أمل- برج رحال" عصام فاخوري، أسماء أعضاء لائحته غير المكتملة للانتخابات البلدية في بلدة برج رحال في قضاء صور، وعرض برنامج عملها الإنمائي والاجتماعي. وتضمّ اللّائحة 5 مرشّحين هم: عصام فاخوري، غسان قاسم، جابر فضل قرياني، علي حيدر نصرالله، أحمد علي عطالله، وإيمان علي طالب.

كانت هذه تفاصيل خبر لائحة "أمل- برج رحال" أعلنت أسماء أعضائها وبرنامجها للانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.