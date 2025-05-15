المطران ابراهيم التقى البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان

التقى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ​ابراهيم مخايل ابراهيم​ في الفاتيكان، البابا لاوون الرّابع عشر خلال لقائه مع رؤساء وممثّلي الكنائس الشّرقيّة، بمناسبة اليوبيل الخاص بها، في قاعة بولس السّادس في حاضرة الفاتيكان. ونقل المطران ابراهيم إلى البابا، تهاني وصلوات كهنة الأبرشيّة ورهبانها وراهباتها وأبنائها وبناتها.

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