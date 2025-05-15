استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبدالله في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان (UNTSO) اللّواء الرّكن Patrick Gauchat يرارفقه المقدّم Bachmann Dieter، وتناول البحث سبل تعزيز التّنسيق القائم بين الجانبين، كما تم التطرّق إلى الأوضاع العامّة في البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام قوى الأمن الداخلي بحث مع رئيس بعثة مراقبة الهدنة بسبل تعزيز التنسيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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