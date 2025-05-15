رئيس بلدية الشويفات وأعضاء المجلس البلدي الجديد تقبلوا التهاني بانتخابهم

تقبّل رئيس بلديّة مدينة الشويفات نضال الجردي ونائبه فادي كرم وأعضاء المجلس البلدي، التّهاني بانتخابهم من قبل شخصيّات سياسيّة ووفود حزبيّة ودينيّة وروحيّة واجتماعيّة وتربويّة وصناعيّة واقتصاديّة ومخاتير وأهالي المدينة، الّذين حضروا للمناسبة إلى مكتب رئيس البلديّة. ومن أبرز المهنّئين النّائبان أكرم شهيب ونزيه متى والوزير السّابق صالح الغريب.

وشدّد الجردي على "حرصه على تنفيذ مشاريع حيويّة وإنمائيّة لمدينة الشويفات"، شاكرًا جميع الّذين منحوه وأعضاء المجلس الثّقة في الانتخابات البلديّة والاختياريّة، ومؤكّدًا "التّعاون معهم من أجل مصلحة المدينة وأبنائها".