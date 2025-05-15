تقبّل رئيس بلديّة مدينة الشويفات نضال الجردي ونائبه فادي كرم وأعضاء المجلس البلدي، التّهاني بانتخابهم من قبل شخصيّات سياسيّة ووفود حزبيّة ودينيّة وروحيّة واجتماعيّة وتربويّة وصناعيّة واقتصاديّة ومخاتير وأهالي المدينة، الّذين حضروا للمناسبة إلى مكتب رئيس البلديّة. ومن أبرز المهنّئين النّائبان أكرم شهيب ونزيه متى والوزير السّابق صالح الغريب.
وشدّد الجردي على "حرصه على تنفيذ مشاريع حيويّة وإنمائيّة لمدينة الشويفات"، شاكرًا جميع الّذين منحوه وأعضاء المجلس الثّقة في الانتخابات البلديّة والاختياريّة، ومؤكّدًا "التّعاون معهم من أجل مصلحة المدينة وأبنائها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الشويفات وأعضاء المجلس البلدي الجديد تقبلوا التهاني بانتخابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.