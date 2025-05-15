الأمم المتحدة: المنظمة لن تشارك هيئة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم من الولايات المتحدة بتوزيع المساعدات في غزة

اشار متحدث باسم الأمم المتحدة الى ان "المنظمة لن تشارك هيئة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم من الولايات المتحدة بتوزيع المساعدات في غزة"، معتبرا أن آليتها لا تلتزم مبادئ الحيادية والاستقلالية.
وجاء في إعلان لفرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "لقد قلت بوضوح إننا نشارك في عمليات تقديم مساعدات تتوافق مع مبادئنا الأساسية. وقلنا مرارا إن خطة التوزيع هذه لا تتماشى مع مبادئنا الأساسية، بما في ذلك مبادئ النزاهة والحيادية والاستقلالية، ولن نشارك في ذلك".
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