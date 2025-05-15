هيئة البث الإسرائيلية : بدء المشاورات الأمنية برئاسة نتانياهو لبحث تطورات المفاوضات بشأن صفقة التبادل

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية "بدء المشاورات الأمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لبحث تطورات المفاوضات بشأن صفقة التبادل"، مشيرة الى "ان في نهاية الاجتماع سيتخذ قرار بشأن بقاء وفد التفاوض في الدوحة رغم عدم إحراز تقدم".

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