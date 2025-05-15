الداخلية السورية: ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون منها نحو 5 ملايين هُربت إلى تركيا

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​ أنّ "في عمليّة مشتركة بين وزارتَي الدّاخليّة السّوريّة والتّركيّة، تمكّنت إدارة مكافحة المخدّرات، بالتّعاون مع إدارة مكافحة المخدّرات التّركيّة، من ضبط أكثر من 9 ملايين حبّة كبتاغون مخدّرة. وقد تمّ تهريب نحو 5 ملايين حبّة منها إلى داخل الأراضي التّركية، في حين كانت الكميّة المتبقية معدّة للتّهريب".

وأوضحت أنّ "هذه العمليّة جاءت ثمرة لجهود استمرّت لأكثر من شهر، تمّ خلالها تتبّع خليّة كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا، وقد تكلّلت الجهود بالنّجاح من خلال إلقاء القبض على أفراد الخليّة، وضبط كميّات كبيرة من المواد المخدّرة كانت بحوزتهم"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوفين سيُحالون إلى التّحقيق بناءً على قرار النّيابة العامة المختصّة".

وأكّد الوزارة "استمرارها في بذل كل الجهود الممكنة لتوفير بيئة آمنة ومستقرّة للمواطنين، من خلال ملاحقة مروّجي وتجّار المواد المخدّرة، والعمل المتواصل على اجتثاث هذه الآفة الخطيرة".