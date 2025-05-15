روبيو: لا اتوقع تحقيق اختراقات في محادثات اسطنبول بين أوكرانيا وروسيا

اشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو٬ الى انه "لا يتوقع تحقيق اختراقات في محادثات اسطنبول بين أوكرانيا وروسيا".

وقال روبيو للصحافيين بعد محادثات لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في مدينة أنطاليا التركية "أريد أن أكون صريحا. لا أعتقد أن لدينا توقعات كبيرة حيال ما سيحدث"، في إشارة إلى المفاوضات التي كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد أنها قد تُعقد مساء الخميس أو الجمعة.

وأقر روبيو بأن التمثيل الروسي "لم يكن على المستويات التي كنا نأملها"، مضيفا "آمل أن أكون مخطئا. آمل في أن يحققوا اختراقات هائلة غدا".

وفي حال انعقادها، ستكون هذه المباحثات المباشرة الأولى بين الجانبين منذ التقيا في ربيع العام 2022.

وكان زيلينسكي دعا بوتين للمشاركة "شخصيا" في هذه المحادثات، مؤكدا استعداده للحضور بدوره الى اسطنبول، علما بأنه التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الخميس