الجيش الإسرائيلي: قتلنا مسؤول تجنيد الأموال بالجناح العسكري لحماس واستهدفنا 130 هدفًا بغزة خلال يومين

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "في عمليّة مشتركة نفّذها الجيش والشاباك، قضي قبل نحو أسبوع في مدينة ​غزة​، على مسؤول تجنيد الأموال في الجناح العسكري لحركة "حماس" جاسر حسين علي شامية، الّذي شغل سابقًا منصب قائد كتيبة في لواء غزة".

وادّعى في تصريح، إلى أنّ "منذ بداية الحرب، كان شامية مسؤولًا عن تحويل عشرات ملايين الدّولارات للذّراع العسكري لـ"حماس"، وهي أموال استُخدمت لتعزيز قدراتها ودفع رواتب العناصر، وتمويل نشاطات الحركة. كما ساهمت هذه الأموال في استمرار القتال وبقاء كتائب "حماس" في شمال ​قطاع غزة​".

وأشار أدرعي إلى أنّ "في اليومين الماضيين، شنّ سلاح الجو غارات استهدفت أكثر من 130 هدفًا في أنحاء قطاع غزة، من بينها منصّات لإطلاق صواريخ أرض-أرض، خلايا مسلّحة، مبانٍ عسكريّة وشقق عملياتيّة استخدمها المسلّحون لتنفيذ هجمات ضدّ قوّات الجيش".

وذكر أنّ "في جنوب القطاع، قامت قوّات فرقة غزة (143) والفرقة 36 بالقضاء على عدد من المسلّحين، وتدمير بنى تحتيّة ومخازن أسلحة تابعة لـ"حماس". أمّا في شمال غزة، فدمّرت قوّات الفرقة 252 مبنى مفخّخًا ومجمعًا استخدمه المسلّحون لتنفيذ كمائن ضدّ قوّات الجيش العاملة في المنطقة".