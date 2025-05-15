الكرملين: بوتين عزل قائد القوات البرية للجيش الروسي

عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد القوات البرية للجيش أوليغ ساليوكوف، بحسب مرسوم أصدره الكرملين، قبيل محادثات متوقعة مع الأوكرانيين في إسطنبول. وأفاد المرسوم بأن "ساليوكوف عُيّن نائبا لأمين مجلس الأمن الروسي، وهو هيئة استشارية مهمة تجتمع بانتظام مع بوتين وتم إعفاؤه من مهامه الحالية".

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