شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانا مشتركا بشأن أزمة الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التى أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي:

فى ضوء اللقاء الذى عُُقد اليوم بين قيادات حزب حماة الوطن وهيئاته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، ونقابة المحامين المصرية ممثلةً فى النقيب العام "عبدالحليم علام" وأعضاء مجلس النقابة، واستنادًا إلى روح المسئولية الوطنية والحرص المتبادل على المصلحة العامة، تم الاتفاق على ما يلي:

1. التأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية فى منظومة العدالة، وشريك أصيل فى الحفاظ الحقوق والحريات.

2. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول.

3. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلى النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التى يتسنى للنواب التعامل معها رقابيًا وتشريعيًا فى تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان.

4. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر فى عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

5. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره فى تبنى الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة.

وفى ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التى سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصرى الشامخ.