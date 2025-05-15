أعضاء الحركة المدنية ينظمون وقفة داعمة لفلسطين في ذكرى النكبة (صور)

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نظمت الحركة المدنية الديمقراطية وقفة اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، إحياءً للذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلى المتواصل.



ورفع شباب الحركة المدنية لافتات وأعلام فلسطين ولبنان مرددين الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية ورفض التهجير، مؤكدين رفضهم ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من حرب إبادة بحق أهلنا في قطاع غزة،و جرائمه في الضفة الغربية،

وكانت الحركة المدنية أكدت أن هذه الجرائم البشعة ومحاولات الاحتلال تحويل هذه الذكرى إلى نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني.



أعضاء الحركة المدنية ينظمون وقفة داعمة لفلسطين في ذكرى النكبة



وقفة أمام نقابة الصحفيين لدعم فلسطين في ذكرى النكبة أمام نقابة الصحفيين



وقفة داعمة لفلسطين في ذكرى النكبة أمام نقابة الصحفيين



وقفة داعمة لفلسطين في ذكرى النكبة