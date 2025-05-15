رئيس دولة الامارات يستقبل الرئيس الاميركي في قصر الوطن في ابو ظبي

استقبل رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في قصر الوطن في ابو ظبي. وبعد محطته الأولى في السعودية وبعدها قطر، وصل ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس. وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن "الولايات المتحدة والإمارات تعملان على الإعلان عن شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خلال الزيارة".

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