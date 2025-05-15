لافروف: إدارة بايدن وحدت أوروبا بأكملها وأضافت إليها دولا تابعة لها في آسيا تحت شعارات نازية

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن "إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وحدت أوروبا بأكملها وأضافت إليها دولا تابعة لها في آسيا تحت شعارات نازية". وقارن وزير الخارجية الروسي سياسات إدارة الرئيس الأميركي السابقة بأفعال الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت وزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية الرئيسية في كلتا الحالتين لم تقاوم الجانب المعتدي". ولفت لافروف الى أنه "حتى في تلك الفترات، كانت هناك بعض أشكال المقاومة التي تحدت سلطاتها آنذاك". وأوضح أن "الموقف الجماعي للغرب ضد روسيا يتجلى أولا في تمويل نظام كييف وتزويده بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها تلك القادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية".

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