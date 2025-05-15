حاكم مصرف سوريا المركزي: رفع العقوبات سيمكننا من فك الحظر عن أموال المركزي

اشاد حاكم مصرف سوريا المركزي، بـ"دور السعودية في رفع العقوبات"، لافتا الى ان "رفع العقوبات سيمكننا من فك الحظر عن أموال المركزي".

ولفت في حديث لقناة "العربية"، الى اننا "بدأنا العمل على تفعيل نظام "سويفت"، كاشفا عن ان "بنوك عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا". واوضح اننا "تواصلنا قبل رفع العقوبات مع أكثر من 50 جهة بهدف الاستثمار".

ورحّب بـ"الشركات الأميركية في سوريا وبزيارة أي مسؤول أميركي لمصرف سوريا المركزي". واضاف أننا "نعمل على استقطاب استثمار من أحد البنوك الفرنسية في سوريا".