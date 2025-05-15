مسؤول في حماس: إدخال المساعدات إلى غزة هو الحد الأدنى للمفاوضات

اكد عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم، أن "إدخال المساعدات إلى غزة هو الحد الأدنى للمفاوضات".
واشار الى ان "الحد الأدنى لبيئة تفاوضية مواتية وبناءة هو إلزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية".
وشدد على أن "غزة ليست للبيع"، وذلك تعقيبا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها رغبة بلاده في "أخذ" القطاع وتحويله الى "منطقة حرية".
واضاف ان "غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقارا للبيع في السوق المفتوحة".
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