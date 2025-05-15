عراقجي: لو كانت الولايات المتحدة قادرة على تدمير منشآتنا النووية لما دخلت في مفاوضات

اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى أن "الولايات المتحدة لو كانت قادرة على تدمير منشآتنا النووية لما دخلت في مفاوضات"، معتبرا أن "إيران واعتمادا على قدراتها العسكرية هي التي أجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض".

ولفت الى ان "القوة الدفاعية والصاروخية لإيران تمنح المفاوض الإيراني قدرة تفاوضية، لأنها تردع الطرف المقابل عن أي مغامرة عسكرية"، مضيفا أن "أميركا لو كانت واثقة من أن الضغط الأقصى سيسقط إيران خلال ستة أشهر، لما لجأت إلى الحوار".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف سلم في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الوفد الإيراني يوم 11 ايار، أول اقتراح أميركي مكتوب إلى الجانب الإيراني لتسوية البرنامج النووي.