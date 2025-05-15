أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-05-14، وفي محلّة أوتوستراد الأسد/ المسلك الغربي بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى عدنان القصّار، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، مجهول الهويّة، أصلع الرّأس، ذو ذقن خفيفة الشّعر، يرتدي سروال جينز أسود اللّون، وقميصًا شتويًّا من اللّون عينه، وعلى كتفه الأيمن وشم "يا علي" باللّغة العربيّة؛ وعلى الأيسر وشم رسم القلب".
وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الإتصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 451062-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة؛ تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد حسينيّة الخليل- الشيّاح".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت أوصاف جثة رجل عُثر عليه على المسلك الغربي من أوتوستراد الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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