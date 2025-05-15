مرقص: قرار تحديد اشتراكات الصحافيين والمصورين للضمان تطور بمسار تعزيز الحماية الاجتماعية لهم

لفت وزير الإعلام ​بول مرقص​، تعليقًا على إقرار مجلس الوزراء تحديد الاشتراكات المتوجّبة على الصّحافيّين والمصوّرين اللّبنانيّين للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، إلى أنّ "هذا القرار يُشكّل تطوّرًا لافتًا في مسار تعزيز الحماية الاجتماعيّة للصّحافيّين والمصوّرين المستقلّين".

وأوضح في تصريح، أنّ "هؤلاء لم يكونوا مشمولين سابقًا، إلّا إذا كانوا مرتبطين بمؤسّسات إعلاميّة بموجب عقود عمل. أمّا الآن فأصبح بإمكانهم التّسجيل مباشرةً لدى الصّندوق، بانتظار إصدار الآليّة التّنظيميّة من قِبل إدارة الضّمان الاجتماعي"، متوجّهًا بالشّكر إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ووزير العمل.

وكان قد أعلن مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء الّتي انعقدت في قصر بعبدا أمس الأربعاء، أنّ "المجلس وافق على طلب وزارة العمل تحديد الاشتراكات المتوجّبة على الصّحافيّين اللّبنانيّين للصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي".