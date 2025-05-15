منسى استقبل سليمان وأبو زيد ونادر وبحث مع وفد أممي بالتمديد لـ"اليونيفيل" في آب المقبل

استقبل وزير الدّفاع الوطني ​ميشال منسى​ في مكتبه في اليرزة، رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال سليمان​، وجرى خلال اللّقاء البحث في الأوضاع العامّة في البلاد، لا سيّما التّطوّرات الأمنيّة على الحدود اللّبنانّية، ودور ​الجيش اللبناني​ في الحفاظ على الاستقرار الدّاخلي ومواجهة التحدّيات كافّة.

كما التقى رئيس أركان هيئة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) اللّواء باتريك غوشا، يرافقه رئيس مكتب الاتصال في بيروت التّابع للهيئة المقدّم ديتر باشمان. وجرى عرض لمهمّة الهيئة في المرحلة الرّاهنة، ودورها في مراقبة خطّ الهدنة. كما تناول اللّقاء موضوع التّنسيق القائم بين الـ"UNTSO" والـ"UNIFIL"، وضرورة التّمديد لمهمّة الـ"UNIFIL" في آب المقبل.

واستقبل منسّى أيضًا كلًّا من النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​ والعميد المتقاعد جورج نادر، وجرى البحث في الأوضاع العامّة في البلاد، والتّشديد على دعم المؤسّسة العسكريّة في هذه المرحلة الدّقيقة.