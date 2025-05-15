إعلان تشكيل لائحة "النبطية تستحق الحياة" غير المكتملة لخوض الانتخابات البلدية

أُعلن في النبطية تشكيل لائحة "النبطية تستحق الحياة" لخوض الانتخابات البلديّة، وهي لائحة غير مكتملة مؤلّفة من 12 مرشّحًا ومرشّحة، هم: لينا أديب صباح، وسيم حسن بدرالدين، حسن أنيس المقدم، علي حسين صباغ، حسين علي حمادة، بسام محمد فقيه، حسين علي بدرالدين، حسن عبدو معتوق، محمد عبداللطيف بيطار، رواد يوسف طه، محمد عفيف فران؛ وفضل نجيب بيطار.

وأشار الأعضاء في برنامجهم، إلى "أنّنا نخوض السّباق الانتخابي البلدي في النبطية تحت عنوان إنمائي صرف، بعيدًا عن الاصطفافات السّياسيّة والتّجاذبات الحزبيّة، ونحن على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء والمرشّحين"، موضحين أنّ "لائحة "النبطية تستحق الحياة"، وُلدت من صميم الاعتراض الشّعبي المشروع على أداء البلديّات السّابقة، الّتي فشلت في تلبية الحدود الدّنيا من طموحات النّاس، وعجزت عن مواكبة احتياجات المدينة في أبسط مقوّمات الحياة".

وذكروا أنّهم سيعملون على "إعادة هيكلة العمل الإداري وتطوير كفاءة الموظّفين ومحاربة المحسوبيّات، تطبيق مبدأ المساءلة والرّقابة في كل قطاع بلدي، تحويل الخدمات البلديّة إلى نظام إلكتروني، متابعة ملف معمل فرز النّفايات وضمان أن يجري تشغيله وفق معايير بيئيّة صارمة أو إيجاد حل بديل، معالجة مشكلة تقطع مياه الشرب، وضع خطّة شاملة لتنظيم حركة السّير، إعادة تأهيل الأرصفة وتخصيص مسارات للمشاة وذوي الاحتياجات الخاصّة، وضع خطّة مدنيّة شاملة للتّخطيط العمراني؛ دعم الجمعيات والمبادرات الأهلية والشبابية...".