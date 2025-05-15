شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للعدل والمساواة: نكبة فلسطين جريمة مستمرة والصمت الدولى شراكة فى العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة خالد السيد علي، بيانًا اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين، أكد فيه أن ما جرى عام 1948 من تهجير جماعي وقتل ممنهج بحق الشعب الفلسطيني، لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل كان بداية لمشروع استعماري صهيوني قائم على اغتصاب الأرض ومحو الهوية.

وقال الحزب إن نكبة فلسطين التي بدأت بارتكاب عصابات الاحتلال لعشرات المجازر الوحشية بحق الفلسطينيين، وتهجير أكثر من 750 ألفًا من ديارهم، لا تزال فصولها مستمرة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة ممنهجة هو استكمال لمسلسل القتل والتهجير نفسه، ولكن بوسائل أكثر وحشية في ظل تواطؤ دولي مكشوف.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، رغم العقود الطويلة من الاحتلال والمعاناة، لم يتنازل عن حقه في أرضه ومقدساته، مؤكدًا أن هذا الصمود الأسطوري يستوجب دعمًا كاملًا من الشعوب والحكومات العربية، وعلى رأسها مصر التي لم تتخلّ يومًا عن دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية.

وثمّن الحزب المواقف المصرية الرسمية الثابتة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل العدوان الهمجي على غزة، من خلال فتح معبر رفح وتسيير قوافل الإغاثة، فضلًا عن الجهود السياسية التي تبذلها القاهرة من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار، بما يعكس ريادة مصر ودورها المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة.

وأكد رئيس الحزب خالد السيد علي، أن إحياء ذكرى النكبة هو فعل مقاومة في حد ذاته، ورسالة إلى الاحتلال بأن الحق لا يُمحى بالتقادم، وأن الشعوب الحرة لا تنسى أو تتراجع عن حقوقها، مشددًا على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كركيزة للمقاومة واسترجاع الحقوق.