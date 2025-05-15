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زيلينسكي يؤكد استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع بوتين

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زيلينسكي يؤكد استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع بوتين

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّه لا يزال "مستعدا" لإجراء "محادثات مباشرة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن أسفه لأنّ روسيا لا تأخذ المفاوضات "على محمل الجد" بإرسالها وفدا بقيادة مستشار رئاسي.
وفي مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال زيلينسكي: "أنا هنا، نحن مستعدّون لإجراء مفاوضات مباشرة"، مضيفا "للأسف، الروس لا يأخذون المفاوضات على محمل الجد بما فيه الكفاية"، في إشارة إلى تشكيلة الوفد الذي أرسلته موسكو.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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