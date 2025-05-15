شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يؤكد استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّه لا يزال "مستعدا" لإجراء "محادثات مباشرة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن أسفه لأنّ روسيا لا تأخذ المفاوضات "على محمل الجد" بإرسالها وفدا بقيادة مستشار رئاسي.

وفي مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال زيلينسكي: "أنا هنا، نحن مستعدّون لإجراء مفاوضات مباشرة"، مضيفا "للأسف، الروس لا يأخذون المفاوضات على محمل الجد بما فيه الكفاية"، في إشارة إلى تشكيلة الوفد الذي أرسلته موسكو.

