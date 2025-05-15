شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأحد.. تمديد وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار أمام مجلس الشيوخ الخميس أن كبار ضباط الجيشين الهندي والباكستاني تحادثوا الأربعاء والخميس واتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد.وفي إشارة إلى "الاتصالات بين الجيشين"، قال دار، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء "أجرينا اليوم محادثات ووقف إطلاق النار سيسري حتى 18 مايو".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار بين الهند وباكستان في الـ10 من الشهر الجاري.وجاء هذا بعد يوم من زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، لجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وذلك في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد.