رئيس الوفد الروسي: مستعدّون للعمل ولاستئناف مفاوضات اسطنبول مع ممثّلي كييف

أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي الذي أرسله الكرملين إلى اسطنبول لإجراء محادثات مع الأوكرانيين الخميس، الاستعداد لـ"تسويات محتملة ومناقشتها مع ممثّلي كييف".

وقال ميدينسكي للتلفزيون الروسي "نحن مستعدّون للعمل ولاستئناف مفاوضات اسطنبول. نحن مستعدّون لتسويات محتملة، ولمناقشتها"، مؤكدا أن "الوفد يعتبر المفاوضات استمرارا لعملية السلام التي توقفت مع سلطات كييف في عام 2022".

وفي وقت سابق اليوم أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم السفر الى اسطنبول حيث يرتقب أن يعقد وفدان من روسيا واوكرانيا مباحثات سلام، على رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال أن يحضرها بحال أتى نظيره الروسي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "لا خطط كهذه في الوقت الراهن"، ممتنعا عن الاجابة على سؤال لوكالة فرانس برس عن سبب رفض بوتين الذهاب الى تركيا وما اذا سيقوم بذلك في حال عقدت جولة تفاوض أخرى.

وكان قد اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، الى أن "الروس غير جادين بشأن مباحثات السلام وقررت إرسال وفد للتفاوض إلى اسطنبول"، لافتا الى انني "مستعد لمفاوضات مباشرة مع الجانب الروسي وعليهم إظهار رغبتهم في إحلال السلام".

واوضح ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من تراجع عن عقد اللقاء معي"، مضيفا ان "بوتين لم يأت إلى أنقرة ولا يمكننا مواصلة الركض خلفه في أرجاء الأرض". واضاف، "الوفد الأوكراني سيبقى في اسطنبول الجمعة ومن الممكن أن يلتقي الوفدين الروسي والأميركي".

ورأى زيلينسكي أن "إذا أمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار اليوم على المستوى الفني فيمكن تجاوز الاجتماع مع بوتين"، معتبرا "عدم الارتقاء بمستوى تمثيل الوفد الروسي في أنقرة إهانة".

وافاد مسؤول أوكراني كبير وكالة "فرانس برس"، بأنّ "زيلينسكي لن يكون ضمن الوفد الذي سيرسله إلى اسطنبول الخميس للقاء مفاوضين روس في إطار أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ أكثر من ثلاث سنوات".