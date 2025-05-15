الخارجية الاميركية: روبيو جدد التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار

اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى ان "الوزير ماركو روبيو أطلع نظراءه الأوروبيين على جهود الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا"، لافتة الى ان "روبيو والوزراء الأوروبيون ناقشوا منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي ومواجهة نفوذ الصين".
واضافت الخارجية أن "روبيو جدد التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار".
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