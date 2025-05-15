الأمم المتحدة عبّرت عن قلقها من تصاعد العنف الأخير في ليبيا

عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من "تصاعد العنف الأخير في طرابلس"، محذرة من "مخاطر كبيرة لحصول نزوح جماعي ومن خطر على المدنيين" في ليبيا.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إلى "وقف فوري للقتال لضمان سلامة المدنيين ورفاههم بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتشهد العاصمة الليبية هدنة هشّة الخميس، في أعقاب اشتباكات عنيفة استمرت ثلاثة أيام بين جماعات مسلّحة نافذة ومجموعات أخرى مؤيدة للحكومة.

واندلعت الاشتباكات في وسط طرابلس، مساء الإثنين، بعد الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، القيادي الأهم لأبرز المجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطق مهمة في طرابلس منذ العام 2011.