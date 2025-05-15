زيلنسكي: الروس غير جادين بشأن مباحثات السلام وقررت إرسال وفد للتفاوض إلى اسطنبول

اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، الى أن "الروس غير جادين بشأن مباحثات السلام وقررت إرسال وفد للتفاوض إلى اسطنبول"، لافتا الى انني "مستعد لمفاوضات مباشرة مع الجانب الروسي وعليهم إظهار رغبتهم في إحلال السلام".

واوضح ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من تراجع عن عقد اللقاء معي"، مضيفا ان "بوتين لم يأت إلى أنقرة ولا يمكننا مواصلة الركض خلفه في أرجاء الأرض". واضاف، "الوفد الأوكراني سيبقى في اسطنبول الجمعة ومن الممكن أن يلتقي الوفدين الروسي والأميركي".

ورأى زيلينسكي أن "إذا أمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار اليوم على المستوى الفني فيمكن تجاوز الاجتماع مع بوتين"، معتبرا "عدم الارتقاء بمستوى تمثيل الوفد الروسي في أنقرة إهانة".

وكان قد افاد مسؤول أوكراني كبير وكالة "فرانس برس"، بأنّ "زيلينسكي لن يكون ضمن الوفد الذي سيرسله إلى اسطنبول الخميس للقاء مفاوضين روس في إطار أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وقال المسؤول إنّ "الرئيس قرر مشاركة أوكرانيا في المحادثات التي ستجري مع روسيا في اسطنبول اليوم"، موضحا أنّه "يتمّ وضع اللمسات الأخيرة" على التشكيلة المحددة للوفد الأوكراني. وأضاف أن الأكيد هو أنّ زيلينسكي لن يتوجه إلى اسطنبول لأنّ الاجتماع "ليس على مستوى الرؤساء".