وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنان

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية "فرض عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنان"، مشيرة الى ان "العقوبات تشمل مسؤولين كبيرين في حزب الله واثنين آخرين لدورهم بتنسيق التحويلات المالية للحزب".

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