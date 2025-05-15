اخبار العالم

"المنار": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مرتفعات جبل سدانة في العرقوب

0 نشر
0 تبليغ

"المنار": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مرتفعات جبل سدانة في العرقوب

أفادت قناة "المنار" بأنّ "مدفعيّة الجيش الإسرائيلي استهدفت مرتفعات جبل السدانة بـ8 قذائف"، مشيرةً إلى أنّ "موقع الرادار العسكري الإسرائيلي يطلق النّار بالأسلحة الرّشاشة باتجاه شرق بلدة شبعا".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مرتفعات جبل سدانة في العرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا