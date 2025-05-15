"المنار": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مرتفعات جبل سدانة في العرقوب

أفادت قناة "المنار" بأنّ "مدفعيّة الجيش الإسرائيلي استهدفت مرتفعات جبل السدانة بـ8 قذائف"، مشيرةً إلى أنّ "موقع الرادار العسكري الإسرائيلي يطلق النّار بالأسلحة الرّشاشة باتجاه شرق بلدة شبعا".

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