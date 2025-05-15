بايراقداريان في المغرب للمشاركة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية

وصلت وزيرة الشّباب والرّياضة نورا بايراقداريان إلى العاصمة المغربيّة الرباط، للمشاركة في مؤتمر وزراء الشّباب والرّياضة للدّول الفرنكوفونية.
وكان في استقبال بايراقداريان في صالون الشّرف في المطار، مسؤولو وزارة الشّباب والرّياضة المغربية الكبار، وسفير لبنان لدى المغرب زياد عطالله.
يرافق وزيرة الشّباب والرّياضة مستشارها لشوؤن الفرنكوفونيّة إبراهيم منسّى، والخبير الشّبابي ادغار بلان، حيث يشاركان في اجتماعات الخبراء، فيما تترأس بايراقداريان وفد لبنان في اجتماعات الوزراء المقرّرة يوم غد الجمعة.
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