"الريجي": ضبطنا مصنوعات تبغية مهربة نتيجة مكمن لسيارة في الحدت ومداهمة في عكار

أعلنت "إدارة حصر التّبغ والتّنباك اللّبنانيّة" (​الريجي​)، أنّ "جهازها لمكافحة التّهريب كَمَنَ في منطقة غاليري سمعان-​الحدت​ لسيّارة تنقل من بلدة المحمّرة في محافظة عكار، كميّات من التّبغ الخام، وضَبطَ حمولتها المخالِفة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في إطار جهود جهاز مكافحة التّهريب المستمرّة لضبط المصنوعات التّبغيّة المهرَّبة والمزوّرة، نفّذت دوريّاته مداهمةً في منطقة ​مجدلا​- عكار، وضبطت بنتيجتها كميّات من السّجائر الأجنبيّة المهرّبة والمعسّل المهرّب"، لافتةً إلى أنّ "محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين، ينظر بها القضاء المختص".