مركز "سان جون" انضم إلى مسيرة "امشِ مع الينبوع" في تأكيد مستمر على دعم ذوي الإحتياجات الخاصة

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انضم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون، للسنة الثالثة على التوالي، إلى مسيرة "امشِ مع الينبوع" التي نظمتها جمعية "الينبوع" في تأكيد مستمر على دعم ذوي الإحتياجات الخاصة وأهمية زرع الأمل في قلوبهم.
وشارك 87 متطوعًا من المستشفى في المسيرة، وساروا جنبًا إلى جنب متميزين بقميص موحّد، ما عكس التزام المستشفى الثابت بشعار "الطب بإنسانية" والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية. وقد قدّم المركز الرعاية المستمرة، من خلال العيادة المتنقلة التابعة للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، في خطوة تهدف زيادة الى تعزيز الدعم المجتمعي وتسليط الضوء على دور المراكز الطبية في خدمة المجتمع اللبناني.
واشار المدير التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون سالي الرباع الى ان "الفرح والضحك والمشاعر الصادقة التي غمرت هذا اليوم ذكّرتنا بأهمية الوحدة وقوّتها والهدف المشترك الذي يجمعنا. عندما نسير معًا، نقترب أكثر من مستقبل تتّسم فيه الإنسانية والمساواة".
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