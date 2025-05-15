ريفي هنأ الفائزين بمجلس بلدية طرابلس: سنكون إلى جانبهم ليعملوا كفريق منتج لمصلحة المدينة

هنّأ النّائب أشرف ريفي، الأعضاء الفائزين بمجلس بلديّة طرابلس الجديد"، مؤكّدًا "أنّنا سنكون إلى جانبهم ليعملوا كفريق عمل متناغم ومنتج لمصلحة المدينة، الّتي تنتظر من هذا المجلس الكثير"، موجّهًا التّحيّة لأعضاء اللّجان القضائيّة "الّذين بتفانيهم قاموا بأعمال لجان الفرز ولجان القيد، رغم التّأخر وبعض الإشكالات الإداريّة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "أهلنا في طرابلس أنجزوا انتخابات بمستوى عال من المسؤوليّة، ويراهن الطرابلسيّون أن يكون المجلس الجديد على مستوى المسؤوليّة البلديّة والوطنيّة، ويتوقّعون منه الحدّ الأقصى من الإنجازات الإنمائيّة. ألف مبروك، والمباركة لأعضاء المجلس الإختياري وللأعضاء المنتخبين في مناطق إتحاد بلديات الفيحاء".
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