إعلان لائحة "بشوات بالقلب" برئاسة حمدان كيروز في البقاع الشمالي

أُعلن في بلدة بشوات – البقاع الشمالي تشكيل لائحة "بشوات بالقلب" برئاسة حمدان كيروز، والتي ستخوض الانتخابات البلدية المقبلة، وتضم كلاً من: يعقوب كيروز، جان حبيب كيروز، إيلي يوسف حبشي، نصر طانيوس كيروز، طوني وجيه كيروز، جان طانيوس كيروز، طانس حنا كيروز، ونايف توفيق حبشي. كما ترشح يوسف حبيب كيروز إلى منصب مختار البلدة.

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