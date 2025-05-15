افاد مراسل النشرة في صيدا عن ان "مصلحة الاقتصاد في الجنوب استكملت الجولات ضمن الرقابة القطاعية على قطاع المولدات وتم اجراء جولات ضمن مناطق مغدوشة وعنقون من دون تسجيل اي مخالفة ومن ثم عرب الجل، البابلية، الغسانية، كوثرية السياد وقعقعية الصنوبر في قضاء صيدا اضافة الى مدينة صور وكانت النتيجة تسطير 6 محاضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن شهر نيسان الصادرة عن وزارة الطاقة".

كانت هذه تفاصيل خبر مراقبو الاقتصاد سطروا 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في بلدات في الزهراني لم يلتزموا بتسعيرة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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