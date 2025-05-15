الخطيب وجه رسالة مفتوحة إلى القادة العرب: لبذل أقصى الجهود لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من لبنان

وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رسالة مفتوحة إلى القادة العرب عشية انعقاد القمة العربية في بغداد يوم السبت المقبل، دعاهم فيها إلى الالتفات إلى معاناة لبنان وضرورة إطلاق حملة عربية ودولية لإعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وأشار الخطيب في رسالته إلى حجم الدمار الكبير الذي أصاب البلدات والقرى اللبنانية نتيجة العدوان، مؤكدًا أن أكثر من مائة ألف مواطن باتوا نازحين ويحتاجون إلى عودة آمنة إلى منازلهم بعد إعادة إعمارها.

ودعا الخطيب القادة العرب إلى بذل أقصى الجهود لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، والعمل على إطلاق حملة دعم شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، محذرًا من تفاقم الأوضاع وازدياد معاناة اللبنانيين بما يهدد الاستقرار العام في البلاد.

وختم رسالته بالتأكيد على أن لبنان يعوّل على دعم الأشقاء العرب في هذه المرحلة الدقيقة.