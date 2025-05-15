وزارة التربية: إعداد دراسة شاملة حول تعويضات المتعاقدين ورفعها إلى مجلس الوزراء

أعلن المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، أنّ "تأكيدًا على حرص وزيرة التّربية والتّعليم العالي ​ريما كرامي​ على تحسين الأوضاع المعيشيّة للمعلّمين، سواء في الملاك أو المتعاقدين، قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول تعويضات خاصّة بالمتعاقدين في التّعليم العام والتّعليم المهني والتّقني"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ رفع هذه الدّراسة إلى مجلس الوزراء للنّظر بها".

وأكّدت في بيان، أنّ "الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، وستقوم بإطلاع المعلّمين على التّفاصيل كافّة فور ورود المستجدّات، مؤكّدةً التزامها الكامل بدعم حقوق المعلّمين وتحسين أوضاعهم"، داعيًا جميع الحرصاء على حقوق أفراد الهيئة التّعليميّة، إلى "عدم الأخذ بالأخبار غير الرّسميّة حول هذا الموضوع، وبالتّالي استقاء المعلومات من الوزارة".