بريطانيا لإجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، أن المملكة المتحدة تُجري محادثات مع دول أخرى لإنشاء "مراكز عودة" خارجية لطالبي اللجوء المرفوضين.

وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته الرسمية الأولى إلى ألبانيا، بأن الحكومة بدأت مناقشات حول إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج للمعالجة بعد رفض طلباتهم في المملكة المتحدة.

ولم يُعلّق على الدول المعنية، أو إلى أين يُمكن إرسال طالبي اللجوء المرفوضين، لكن ألبانيا قالت إنها ليست جزءًا من المحادثات.

وسافر السير كير إلى ألبانيا للإعلان عن تدابير منفصلة لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنجليزية 12,000 شخص منذ يناير، مما يجعل عام 2025 على وشك أن يكون عامًا قياسيًا.

وقال السير كير في مؤتمر صحفي في ألبانيا، إلى جانب نظيره الألباني إيدي راما: "نجري محادثات مع عدد من الدول حول مراكز العودة". وأضاف: "أرى هذه المراكز ابتكارًا بالغ الأهمية".

غرب البلقان

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سابقًا أن المقترحات تركز على دول غرب البلقان، وهي منطقة تضم ألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك.

وستُطبق المقترحات فقط على طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين لم تكن أمامهم أي سبل استئناف أخرى في المملكة المتحدة.

وهذه المقترحات تختلف عن خطة رواندا التي وضعتها الحكومة المحافظة السابقة، والتي ألغاها السير كير، والتي تضمنت إرسال المهاجرين لمعالجة طلبات لجوئهم في الدولة الأفريقية.

ولدى إيطاليا خطة مماثلة، تتضمن إرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى ألبانيا ريثما يتم ترحيلهم، لكن هذه الخطة تعطلت بسبب إجراءات قانونية.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس وزراء ألبانيا إن الخطة "خاصة بإيطاليا نظرًا لعلاقتنا الخاصة جدًا".

وأضاف راما أن عدة دول سألت الحكومة الألبانية عما إذا كانت منفتحة على وضع خطط مماثلة. وقال راما: "رفضنا لأننا مخلصون لعلاقتنا بإيطاليا".

مراكز العودة

قال السير كير إن مراكز العودة "تتسق مع العمل" الذي قامت به المملكة المتحدة مع ألبانيا للحد من عدد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية.

وأعلنت الحكومة عن انخفاض بنسبة 95% في أعداد الوافدين الألبانيين عبر القوارب الصغيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن عدد الألبان العائدين تضاعف خلال العامين الماضيين.

وأكد السير كير أن المقترحات ستعيد السيطرة على نظام الهجرة، ونفى أن يكون ذلك ردًا على نجاح حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في الانتخابات المحلية الأخيرة.

البانيا

وفي ألبانيا، أعلن رئيس الوزراء عن مزيد من التعاون مع ألبانيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وقال السير كير: "لقد فقدت الحكومة السابقة السيطرة على الحدود. أنا مصمم على استعادة السيطرة على الحدود.

وهذا يعني أنه يجب علينا بذل جهود متضافرة للقضاء على العصابات التي تدير هذه التجارة الدنيئة".

وقال إن تعزيز التعاون مع ألبانيا "ساهم في خفض هذه الأعداد"، وأنه يرغب في "رؤية المزيد من ذلك".

وأعلن رئيس الوزراء عن توسيع نطاق فرقة العمل المشتركة المعنية بالهجرة - التي تتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفذ عمليات ضد مهربي البشر في غرب البلقان - لتشمل مقدونيا الشمالية.

الباب الدوار

وأوضحت الحكومة أن تعزيز التعاون مع ألبانيا سيشمل تدابير لمعالجة "تأثير الباب الدوار" المتمثل في عودة المهاجرين إلى ديارهم والتهرب من تطبيق القانون ومغادرة البلاد مرة أخرى.

وتشمل الخطط أيضًا ما يلي:

- برنامج جديد لمساعدة الشباب الألبان على إعادة الاندماج في المجتمع وإيجاد فرص عمل.

- تمويل برنامج جديد للأدلة الجنائية لمشاركة وتتبع الحمض النووي للمجرمين في ألبانيا لحل الجرائم في المملكة المتحدة.

- استثمار إضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني لتطوير ألبانيا. الأدلة الجنائية، والبيانات الحيوية، والقدرات الرقمية

- تبادل معلومات استخباراتية أوسع نطاقًا لتمكين السلطات المحلية، باستخدام طائرات بدون طيار ممولة من المملكة المتحدة، من "ملاحقة العصابات" التي تنقل المهاجرين عبر ممر غرب البلقان.