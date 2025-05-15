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الرئيس الأميركي ترامب يصل إلى الإمارات في ختام جولته الخليجية

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الرئيس الأميركي ترامب يصل إلى الإمارات في ختام جولته الخليجية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار ختام جولته الخليجية عقب زيارتين إلى ، وقطر، فيما كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.

كما كان في الاستقبال، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ويوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة وعدد من كبار المسؤولين.

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الأميركي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات سرب من الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته حيث استأذن قائد السرب الضيف الأميركي بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحباً به في دولة الإمارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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