شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الوعى: توجيهات الرئيس السيسى حول مناهج التعليم تفتح آفاقا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، عن ترحيبه الكبير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات العصر، ويؤكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل تعليمي متقدم واقتصاد معرفي مستدام.

وأكد زيدان، في تصريحات صحفية له، أن دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والمعلمين على حد سواء، ويسهم في تطوير مهارات التفكير النقدي، وتحليل البيانات، والابتكار، وهي مهارات ضرورية لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

كما شدد زيدان، على أهمية مراجعة وتحديث المناهج التعليمية لتكون أكثر توافقًا مع التطورات التقنية والعلمية، داعيًا إلى إشراك الخبراء والمعلمين والطلاب في صياغة مناهج مرنة وعصرية تدعم الإبداع وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار زيدان إلى أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح التعليمي، وتؤكد حرص القيادة على الاستثمار في الإنسان كأهم مورد وطني، داعيًا إلى تسريع الخطى في تنفيذها من خلال شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشدد زيدان عل ضرورة الدعم الكامل كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء جيل متمكن معرفيًا وتقنيًا، قادر على الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة وبناء دولة حديثة قائمة على المعرفة والابتكار.