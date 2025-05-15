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ترامب: لن تحل أزمة أوكرانيا حتى ألتقي بوتين شخصيا

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ترامب: لن تحل أزمة أوكرانيا حتى ألتقي بوتين شخصيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع إحراز تقدم في مساعي إيجاد تسوية للأزمة في أوكرانيا، إلا بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي من غير المقرر أن يحضر مباحثات مقررة مع كييف في إسطنبول.
وأوضح ترامب لصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من قطر إلى الإمارات "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".
وأضاف ترامب "لكن علينا حل المشكلة لأن الكثير من الناس يموتون".
وسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنقرة، اليوم الخميس، بعدما دعا بوتين للحضور "شخصيا" إلى مباحثات من المقرر أن تستضيفها إسطنبول.
وكان بوتين قد اقترح إجراء محادثات مباشرة، وهي الأولى منذ ربيع العام 2022، لإيجاد تسوية للأزمة التي بدأت في فبراير من العام ذاته.
وقال الرئيس الأميركي عن بوتين "كان سيذهب، لكنه ظن أنني سأذهب. لم يكن ليذهب لو لم أكن هناك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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