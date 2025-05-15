سعد الشامي روى تفاصيل الساعات الأخيرة لوالدته نهاد الشامي: رأت مار شربل في منامها قبل رحيلها

روى سعد الشامي، الابن البكر للسيدة الراحلة نهاد الشامي، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، تفاصيل الساعات الأخيرة من حياتها، مشيرًا إلى أنها كانت تمضي معظم وقتها في منزلها الكائن في بلدة حالات – قضاء جبيل، حيث اعتادت متابعة أحداث يوم 22 من بلدة عنايا عبر شاشة التلفاز.

وكشف الشامي عن منام رأته والدته قبل نحو شهر من وفاتها، ظهَر فيه القديس مار شربل وسألها عن حالها، فأجابته: "أنا متعبة جدًا وغير سعيدة وجراحي لم تعد تفتح بعد". فردّ عليها بالقول: "نهاد، لقد أديتِ رسالتك كاملة، وقد آن الأوان لبقائك بالقرب من عائلتك للصلاة والتسلية".

ووصف الشامي والدته بـ"رفيقة الدرب وأم الجميع"، شاكرًا جميع المؤمنين من مختلف المناطق اللبنانية على مواساتهم لعائلته، كما شكر بلدات حالات وقرطبا ويانوح على تنظيمها وقفات خاصة في وداع السيدة نهاد الشامي خلال تشييعها إلى مثواها الأخير في بلدة "الغابات – المزرايب".