جابر بحث مع ممثل صندوق النقد التحضيرات لزيارة الوفد المرتقبة الى لبنان والإصلاحات المالية الجارية

بحث وزير المالية ياسين جابر في مع ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، في إطار التحضيرات لزيارة وفد الصندوق إلى لبنان أواخر الشهر الجاري، الخطوات التي تنفذها وزارة المالية على صعيد الإصلاحات المالية، وأهمية القوانين التي أقرّتها الحكومة والمجلس النيابي والمتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي، إضافة إلى تلك التي سيقرها المجلس تباعاً.

ويأتي اللقاء استكمالاً للنقاشات التي أجراها الوفد اللبناني الرسمي برئاسة الوزير جابر خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الشهر الماضي، والتي شارك فيها وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة.

وأعرب جابر عن ارتياحه للمسار الذي تسلكه الحكومة، مشيراً إلى جدية جميع الأطراف المعنية بالشأنين المالي والنقدي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بهدف النهوض بالوضع الاقتصادي واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. واعتبر أن هذه الخطوات تُشكّل مدخلاً مهماً لتشجيع الجهات المانحة والمقرضة على دعم لبنان في تعزيز قدراته، سواء على صعيد البنى التحتية أو إعادة الإعمار.

كما لفت إلى أن اللقاءات التي عُقدت في واشنطن مع عدد من المستثمرين كانت مشجعة، وأن الاهتمام بالاستثمار في لبنان يشهد نمواً واعداً في مجالات متعددة.