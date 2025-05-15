الجماعة الاسلامية قررت دعم لائحة مستقلة من أبناء صيدا في الانتخابات البلدية

أكد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود أن "الجماعة الإسلامية في صيدا ومع إقتراب الإستحقاق البلدي في المدينة، وإنطلاقاً من حرصها الدائم على مصلحة المدينة وأهلها، وسعيها لتعزيز العمل البلدي القائم على النزاهة والكفاءة وخدمة المواطن، قامت بإجراء سلسلة من المشاورات والإتصالات مع مختلف القوى السياسية الفاعلة في المدينة، بهدف التوصل إلى توافق جامع يؤسس للائحة موحدة قادرة على النهوض بصيدا وتطلعات أهلها".

واضاف، "إلا أنه، وللأسف، لم تُفضِ هذه المساعي إلى التوافق المنشود، نتيجة تباين في الرؤى والأولويات. وأمام هذا الواقع، وإنطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه مدينتنا وأهلنا، وإحتراماً لمبدء المنافسة على الخير، وبعد إفشال كل المساعي للتفاهم مع اللوائح الأخرى، قررت الجماعة دعم لائحة مستقلة من أبناء المدينة تضم مرشحين مقربين منها إضافة إلى مستقلين ومن عائلات صيداوية، تجمع بين ذوي الإختصاص والخبرة والكفاءة وجيل الشباب"، مؤكداً أن "أيدينا مفتوحة للجميع من أجل التعاون على خدمة صيدا، بعيداً عن الإصطفافات السياسية الضيقة".