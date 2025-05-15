النشرة: مراقبو الاقتصاد نفذوا جولات تفتيشية في النبطية وحاصبيا وسطروا محاضر ضبط

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب أن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، وبحضور رئيس المصلحة محمد بيطار، نفذوا جولات تفتيشية على عدد من المؤسسات التجارية والغذائية، ومحال اللحوم، والمطاعم، ومحطات المحروقات، إضافة إلى بعض المصانع والمعامل المنتجة للمواد الغذائية ومواد التنظيف، وذلك في بلدات نبطية الفوقا، كفرتبنيت، كفرجوز، أنصار، كوكبا، وحاصبيا.

وقد تم خلال الجولة تسطير محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في بلدة حاصبيا، بسبب بيعه صفيحة البنزين بسعر أعلى من السعر الرسمي. كما تم أخذ عينة من القهوة لإخضاعها للفحص في المختبر المعتمد في النبطية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية، ويبنى على نتيجتها المقتضى القانوني.