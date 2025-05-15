جامعة الروح القدس اطلقت ندوة تحضيرية لنادي خرّيجي النخبة Elite club في الجامعة

نظّم مكتب العلاقات مع الخرّجين في جامعة الروح القدس – الكسليك النسخة الأولى من "ندوة تحضيرية لنادي خرّيجي النخبة Elite club في الجامعة، بعنوان: "أطلق براعتك Unleash your legal brilliance". وقد خُصّصت هذه النسخة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، على أن تُنظَّم فعاليات مماثلة لاحقًا لكل كلية في الجامعة.

على مدى يومين، جمعت الندوة نخبة من القضاة، وكتّاب العدل، والمحامين البارزين، تحت عنوان جامع: "توحيد الصفوف القانونية"، وإطلاق "نادي النخبة للحقوقيين".

ولفتت مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين كوزيت القمر، الى أن شعار الندوة "أطلق براعتك UNLEASH YOUR LEGAL BRILLIANCE " يجسّد روح التطوير المستمر"، مؤكدةً أن "هذه المبادرة ليست نهاية، بل بداية جديدة لمسيرة مهنية وشخصية غنية بالفرص والنجاحات".

وشهد اليوم الأول جلسات نقاشية متخصصة، افتُتحت بمحور "القيادة الأخلاقية والنزاهة"، من خلال جلسة بعنوان "من أجل حوكمة فعالة وازدهار شامل: تكتيكات نخب القانون، قدّمها السيد ياسر عكاوي، وتناولت مقاربات اتخاذ القرار الأخلاقي وإدارة تضارب المصالح. تلتها جلسة بعنوان: "ثورة الذكاء الاصطناعي في الصناعة القانونية"، مع السيد إيلي العميل، تناول فيها أدوات الذكاء الاصطناعي والتحويل الرقمي للمهام، إدارة البيانات، والتحليلات التنبؤية. أما الجلسة الختامية فكانت بعنوان: "تعزيز الحوكمة وتحقيق الازدهار: أساليب قانونية رائدة، قدّمها السيد سعد صبرا، وركّز فيها على دمج مبادئ الحوكمة ضمن التخطيط الاستراتيجي في العمل القانوني".

اليوم الثاني

وتمحور اليوم الثاني حول تطوير مهارات التواصل والتأثير، فافتُتح بجلسة بعنوان: "الزيادة في الاتصال المتقدم والتأثير الفعّال"، قدّمتها السيّدة تانيا عوّاد غرة، وهدفت إلى تعزيز مهارات الإقناع، وتطوير التعاطف، وبناء الثقة في المرافعات والعلاقات المهنية. تلتها جلسة تفاعلية متميزة مع الإعلامي والخبير نيشان ديرهاروتيونيان، بعنوان: "إتقان التعامل مع الأسئلة، تعزيز الفكاهة، واعتماد الارتجال"، تناول فيها مهارات استخدام لغة الجسد، التعامل مع الأسئلة الصعبة، توظيف الفكاهة، وتطوير مهارات الارتجال أمام الجمهور.

تم توزيع شهادات التطوير المهني على المشاركين، تخلّله الإعلان الرسمي عن انضمامهم إلى "نادي النخبة القانونية"USEK Alumni Elite Club ، في خطوة تهدف إلى إنشاء شبكة متينة من خريجي الجامعة الذين كان لهم أثر بارز في المجتمع اللبناني.

كما جرى تكريم خاص للإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، تقديرًا لعطائه وحضوره اللافت، قبل أن تُختتم الندوة بحفل استقبال راقٍ جمع بين المكرّمين والحضور.