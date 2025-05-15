افاد مسؤول أوكراني لوكالة "فرانس برس" بأن "المباحثات بين الأوكرانيين والروس لا تزال ممكنة الخميس في اسطنبول"، مضيفا أن "الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور أنقرة، سيتخذ قرارا بهذا الشأن مساء".
وأضاف "إذا قرر الرئيس ذلك، فسيكون الوفد حاضرا"، مشددا على أن "القرار سيتخذ بعد المباحثات التي لا تزال جارية" بين زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان.
وكان قد أكد الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم السفر الى اسطنبول" حيث يرتقب أن يعقد وفدان من روسيا واوكرانيا مباحثات سلام، على رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال أن يحضرها بحال أتى نظيره الروسي.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "لا خطط كهذه في الوقت الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اوكراني: المباحثات في اسطنبول بين موسكو وكييف لا تزال ممكنة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.