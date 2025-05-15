سلام: ندعو الى تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وتصحيح ما طبق وسد ثغراته وتطويره

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة له خلال افتتاح الدورة السادسة والستين من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، أن "وطنًا بلا ثقافة هو جسد بلا روح"، مشددًا على أن "بيروت تبقى أميرة لتاريخها ومتمسكة بهويتها العربية"، ولافتًا إلى أنه "ليس مصادفة أن تكون حاضنة لهذا المعرض الثقافي العريق".
ودعا سلام إلى "تطبيق ما لم يُطبّق من اتفاق الطائف، وتصحيح ما طبق وسد ثغراته وتطويره"، معتبرا أن "ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء إنسان طامح إلى غد أفضل"، مشيرا الى أنه "نمد أيدينا جميعًا لنؤكد هذا الخيار ونحمي هويتنا الثقافية".
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