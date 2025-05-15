من قاعدة العديد بقطر.. ترامب يعلن عن أكبر مشروع عسكري في التاريخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه وقع قرارا بإنشاء "القبة الذهبية" المضادة للصواريخ، لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.

وكان ترامب يتحدث من قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، خلال زيارته الخليجية التي شملت أيضا السعودية قبل أن يتوجه إلى الإمارات.

وأعلن الرئيس الأميركي، موجها حديثه للجنود، أنه سيرصد ميزانية للجيش "هي الأضخم على الإطلاق"، متفاخرا بأن الولايات المتحدة "لديها أقوى جيش في العالم".

وتوعد ترامب بتوجيه "ضربة قاضية" لأعداء الولايات المتحدة، وقال: "أولويتي إنهاء النزاعات لكن لن أتردد باستخدام القوة للدفاع عن الشركاء".

القبة الذهبية

في وقت سابق من العام الجاري، قال ترامب إنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع جوي للولايات المتحدة على غرار "القبة الحديدية"، التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في ميامي تزامن مع تولي وزير الدفاع الجديد في إدارته بيت هيغسيث منصبه: "نحن بحاجة إلى البدء على الفور بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية" للدفاع الصاروخي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن درع الدفاع الصاروخي الذي يحمل اسم "الجيل القادم"، من شأنه أن يحمي الولايات المتحدة من الصواريخ البالستية وتلك الأسرع من الصوت والصواريخ المجنحة، وغيرها من الهجمات الجوية المتطورة.

ورغم عدم استخدام أي أسلحة من هذا النوع ضد الولايات المتحدة في العصر الحديث، فإن الفكرة مستوحاة من نظام الدفاع الذي ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إنشائه ونشره، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأثناء حملته الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء "قبة لا يمكن اختراقها" لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.

ولاحقا تحدث وزير الدفاع الأميركي عن الأمر التنفيذي، قائلا: "هناك المزيد من الأوامر التنفيذية المقبلة التي ندعمها بالكامل"، مؤكدا أن من بينها "القبة الحديدية لأميركا".

ووفقا للرئيس الأميركي، فإن النظام الجديد "سيصنع بالكامل في الولايات المتحدة".